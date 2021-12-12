Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu! Olayı aydınlatmak için izmaritler dahi inceleniyor - Haberler
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Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu! Olayı aydınlatmak için izmaritler dahi inceleniyor

Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu! Olayı aydınlatmak için izmaritler dahi inceleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da ormanlık alanda kafasında derin yarıklar bulunan 30 yaşlarda erkek cesedi bulundu. Vücudunda kurşun izine rastlanmayan cansız bedenin yakınında bulunan sigara izmaritleri bile olayı aydınlatabilmek için incelemeye alındı.

ANTALYA (İHA) - Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde yol kenarında gezinen çocuklar, ormanlık alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu! Olayı aydınlatmak için izmaritler dahi inceleniyor

30 YAŞLARDAKİ ERKEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ormanlık alana gelen sağlık ekipleri, 30'lu yaşlardaki erkek kişinin hayatını kaybettiğini tesit etti. Polis ekipleri ilk değerlendirmelere göre cinayet şüphesi üzerinde durduğu olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu! Olayı aydınlatmak için izmaritler dahi inceleniyor

SİGARA İZMARİTLERİ DAHİ İNCELENDİ

İncelemelerini sürdüren ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin vücudunda herhangi bir kurşun izine rastlamazken, kafa bölgesinde derin yarıklar bulunduğunu tespit etti. Çok yönlü araştırmayı sürdüren ekipler, olayı aydınlatabilmek için cesede yakın kısımda bulunan sigara izmaritlerini dahi incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu! Olayı aydınlatmak için izmaritler dahi inceleniyor

Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu! Olayı aydınlatmak için izmaritler dahi inceleniyor

Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu! Olayı aydınlatmak için izmaritler dahi inceleniyor

Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu! Olayı aydınlatmak için izmaritler dahi inceleniyor

Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu! Olayı aydınlatmak için izmaritler dahi inceleniyor

Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu! Olayı aydınlatmak için izmaritler dahi inceleniyor

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