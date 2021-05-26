Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama
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Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak - Haberler | 3. Sayfa

- Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 kişi hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

- Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 kişi hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Dinek Mahallesi Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Konaklı Mahallesi'nde butik işleten Nihat Yiğitbay (28), İbrahim Ali Yiğitbay ve Hasan Yiğitbay işyerini kapatıp eve gitmek için yola çıktı. İlçe merkezindeki evlerine seyir halinde olan Hasan Yiğitbay kullandığı 07 HYB 63 plakalı hafif ticari araçla trafik ışıklarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup motosikletliyle tartışmaya başladı. Aynı grup daha sonra 200 metre ileride bulunan trafik ışıklarında kavga etmeye başladı. Yaşanan arbedede İbrahim Ali Yiğitbay, Nihat Yiğitbay ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi aldığı bıçak darbesinden dolayı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Boynundan ve kalbinden bıçak darbesi alan İbrahim Ali Yiğitbay, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Soruşturma başlatan polis ekipleri olaydan sonra kaçan 7'si küçük yaşta 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si savcılık tarafından serbest kalırken, diğer şüpheliler tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince şüphelilerden 6'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken S.E., ve S.T. ise 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilere 51 bin 750 TL para cezası uygulandı

Diğer yandan gözaltına alınan 15 şüpheliye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 450'şer liradan toplamda 51 bin 750 TL para cezası uygulandı.

Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama
Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama
Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama
Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama
Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama
Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama
Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama
Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama
Antalya'da ölümle sonuçlanan kavgaya 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak

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