Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu (2) - Haberler
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Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu (2)

Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine, ek haberimizde tutuklanan şüphelinin soy ismi, kaynağından alınan bilgi ile 'Yılmaz' olarak düzeltildi.

ANTALYA (DHA) - Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine, ek haberimizde tutuklanan şüphelinin soy ismi, kaynağından alınan bilgi ile 'Yılmaz' olarak düzeltildi.

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TUTUKLANDI

Antalya'da arkadaşı Saadet Tutkanç'ı (57) boğarak öldürdükten sonra sandığa saklayan ve daha sonra Malatya'da polise teslim olan Vural Yılmaz (58), tutuklandı.Vural Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Antalya'da 17 Aralık günü arkadaşı Saadet Tutkanç'ı evinde boğarak öldürdüğünü, cesedini de sandığa sakladığını belirterek Malatya'da dün teslim oldu. Malatya Emniyeti konu hakkında Antalya Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi. İhbar üzerine Antalya Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki eve giden polis ekipleri, Saadet Tutkanç'ın cesedini sandıkta buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Saadet Tutkanç'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Gözaltına alınan Vural Yılmaz, emniyetteki sorgusunun ardından Malatya Adliye Sarayı'na götürüldü. Vural Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlandı. Vural Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taha AYHAN/MALATYA,


Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu (2)

Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu (2)

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Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

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