Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra adına okuma salonu açıldı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu adına öğrencisi olduğu Akdeniz Üniversitesinde okuma salonu açıldı.

İletişim Fakültesinde "Azra Gülendam Haytaoğlu" adı verilen okuma salonunun açılış törenine, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, anne Mezide Haytaoğlu, baba Mustafa Haytaoğlu, kardeşi Hazan Haytaoğlu, amca Remzi Haytaoğlu, öğretim üyeleri ve Haytaoğlu'nun arkadaşları katıldı.

Törende konuşan baba Haytaoğlu, tutuklu yargılanan M.M.A'nın ailesine seslendi.

Kızının acısını ilk günkü gibi hissettiğini belirten Haytaoğlu, "Kızım katledildi. İnsanız sonuçta, mağdur olan biziz. Bu kişilerin ailesinden herhangi biri bize ulaşarak bir mesaj gönderebilirdi. Onlara bir mesaj göndermek istiyorum. Eğer içinizde zerre kadar insanlık varsa sizi mahkemeye davet ediyorum." dedi.

"Benim kızım haber yapacaktı, haber oldu"

Baba Haytaoğlu, kızının hayallerinin olduğunu ve kendisini kadınların mücadelesine adadığını belirtti.

Türk adaletine güvendiğini ifade eden Haytaoğlu, "Çok varlıklı değiliz ama vicdanımız büyük. Benim kızım haber yapacaktı, haber oldu. Türk adaletine güvenmek istiyorum. O caniye en büyük cezanın verilmesini istiyorum. O, bunu kimin çocuğuna yaptığını bilmiyor. Ne yazık ki konuştuklarımı duymuyor. 50 yaşındayım. Bir 50 yıl daha yaşasam ceza alması için mücadele edeceğim." diye konuştu.

"En büyük görevimiz Azra'nın hatırasını yaşatmak"

Rektör Özkan ise şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden tüm kadınları andığını söyledi.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını dile getiren Özkan, "Kadına yönelik şiddeti lanetliyorum. Azra, şiddete maruz kalmış kadınların sesi olmak için gazeteci olmak isteyen bir idealistti. Azra'yı en verimli zamanında hayalleri ve hedefleriyle uğurlamanın hüznünü yaşıyoruz. En büyük görevimiz Azra'nın hatırasını yaşatmak. Azra'nın kaybı kadına şiddetin önlenmesi konusundaki sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlatıyor." diye konuştu.

Özkan, kadına şiddetin sadece fiziksel değil cinsel, psikolojik, sözel, ekonomik, ihmal gibi birçok şeyde yattığını ve çözümün temelde eğitimden geçtiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından okuma salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi 2 Ağustos'ta ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan M.M.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu'nun cenazesi, 4 Ağustos'ta Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilmişti.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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