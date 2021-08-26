Antalya'da muz serasında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
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Antalya'da muz serasında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Antalya'da muz serasında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde muz serasında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde muz serasında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kürüş Mahallesi'ndeki bir muz serasında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreste drone ve narkotik arama köpeği Geeta eşliğinde yapılan aramada, seranın ve yanındaki ikametin farklı yerlerine gizlenmiş 19 kilo 380 gram kubar esrar, 1,61 gram uyuşturucu hap ve muz ağaçlarının arasına ekili 41 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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