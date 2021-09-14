Antalya'da muz bahçesinde 43 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
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Antalya'da muz bahçesinde 43 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da muz bahçesinde 43 kök Hint keneviri ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde muz bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde muz bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hocalar Mahallesi'nde bir muz bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları aramada muz bahçesinde 43 kök Hint keneviri, evde ise 20 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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