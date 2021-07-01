Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da motosikletiyle önce bir otomobile ardından da aydınlatma direğine çarpan 25 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'da motosikletiyle önce bir otomobile ardından da aydınlatma direğine çarpan 25 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Onur Ateş, Akdeniz Bulvarı'nda kendisine ait motosikletle seyir halindeyken önce park halindeki bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ateş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ateş'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.

Adli Tıptaki işlemlerin ardından cenaze, anne Seyran Ateş'e teslim edildi.

Cenazenin alınması sırasında Ateş'in annesi ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

Ateş'in cenazesinin, Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Yaklaşık 3 ay önce Akdeniz Üniversitesinde göreve başlayan Ateş'in, motosikletini de aynı dönemde aldığı öğrenildi.

Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Antalya'da 2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi
Antalya'da 2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi
Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılında Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak
Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılında Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Diego Costa Şenol Güneş Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da motosikletiyle kaza yapan sağlık çalışanı hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 14:14:00. #1.15#

title