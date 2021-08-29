Antalya'da minibüsün çarptığı genç kız öldü
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Antalya'da minibüsün çarptığı genç kız öldü

Antalya'da minibüsün çarptığı genç kız öldü
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yusuf K'nin kullandığı 07 AAN 059 plakalı minibüs, Kadriye Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hediye Aksoy'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç kız, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilen Aksoy, yaşamını yitirdi.

VIP yolcu taşımacılığı yaptığı belirtilen minibüsün şoförü, polis ekibince gözaltına alındı.

Genç kızın staj yapmak için Hatay'dan Serik'e geldiği ve 5 yıldız bir otelde çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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