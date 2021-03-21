Antalya'da lüks sitede yangın çıktı! Vatandaşlar terasa koşup yardım istedi
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Antalya'da lüks sitede yangın çıktı! Vatandaşlar terasa koşup yardım istedi

21.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:09

Antalya Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir sitede çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. 3 katlı bir binanın 1'inci katında çıkan yangında terasa çıkan vatandaşlar, "İmdat, boğulacağız burada" diye bağırarak yardım istedi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, daire kullanılmaz hale geldi. Sitede oturan bir kişi, "Kiracılar evde otururken bir anda klima iç ünitede patlama meydana gelmiş. Alevler her yeri sarmış" diye konuştu. Öte yandan yangın anı kameralara anbean yansıdı.

Güzeloba Mahallesi 2267 Sokak'taki bir sitede binanın birinci katından saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Sitede oturan vatandaşlar, durumu fark edip itfaiyeye haber verdi. Kiracının oturduğu dairede kalanlar, vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarıldı. Sitede oturan bazı vatandaşlar ise kendilerini terasa attı. Dumandan etkilendikleri görülen bazı ev sahipleri, "İmdat, boğulacağız burada" diyerek yardım istedi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Terasa çıkanlar ise itfaiyenin yardımı ile indirildi. Yangın çıkan dairede maddi zarar oluştu.

Antalya'da lüks sitede yangın çıktı! Vatandaşlar terasa koşup yardım istedi

"DAİREDE OTURAN BİR KİŞİNİN AYAĞI YANMIŞ"

Sitede oturan ve adının açıklanmasını istemeyen kişi, "Kiracılar evde otururken bir anda klima iç ünitede patlama meydana gelmiş. Alevler her yeri sarmış. Hatta dairede oturan bir kişinin ayağı yanmış. Kendilerini zor dışarıya atmışlar" dedi.

Antalya'da lüks sitede yangın çıktı! Vatandaşlar terasa koşup yardım istedi

O ANLAR KAMERADA

Terasa çıkan ailenin yaşadığı panik ve korku cep telefonu kamerasına yansıdı. Eşi ve çocuğuyla terasa çıkıp kurtarılmayı bekleyen babanın, "Evimiz yanıyor şu anda. Duman yukarı çıktı, nereye gidiyorlar. Bizim ev de yanıyor. Evimiz gitti" diyerek aşağıda bekleyenlere seslendiği duyuldu. Çocuğun ise korkuyla "Başkasının evinde kalabiliriz değil mi?" diye sorduğu babanın, "Kalırız bir tanem korkma. Her şeyimiz gitti" dediği görüntülere yansıdı.

Antalya'da lüks sitede yangın çıktı! Vatandaşlar terasa koşup yardım istedi

EKİPLER İÇERİDEKİ KEDİYİ KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

İtfaiyenin olay yerine gelip müdahale ettiği sırada babanın içeride kedi olduğunu söylediği, ekiplerin de hayvanı kurtarmak için içeri girdiği görüntülerde yer aldı. İtfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Antalya'da lüks sitede yangın çıktı! Vatandaşlar terasa koşup yardım istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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