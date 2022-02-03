Kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, rüzgarın hızı Kemer ilçesinde 120, Serik ilçesinde 85, Konyaaltı ilçesinde ise 73 kilometreye ulaştı.

Kentte Manavgat ilçesi Beşkonak bölgesinde son 24 saatte metrekareye 104,7 kilogram, Elmalı ilçesinde ise 98 kilogram yağış düştü.

Antalya'da yağışın akşam saatlerinden, kuvvetli rüzgarın ise öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.

Kent merkezinde rüzgar nedeniyle bazı caddelerdeki ağaçlar devrildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili ve falezlerde dev dalgalar oluştu.

Kaleiçi Yat Limanı'nda bekleyen balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Rüzgar nedeniyle Döşemealtı ilçesindeki bir evin çatısı uçtu. Polis ve itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde su birikintileri meydana geldi.

Yağış, Manavgat Irmağı'nda da su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Suyun yükselmesi nedeniyle Manavgat Şelalesi'nin alt ve üst kısımları birleşti ve çağlayan görünmez hale geldi.

Şelale çevresindeki seyir terası ve bazı restoranları da su bastı.