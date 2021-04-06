Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 781 kişiye ceza kesildi
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Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 781 kişiye ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz - Haberler | Güncel
Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 781 kişiye ceza kesildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 781 kişiye 595 bin 998 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 781 kişiye 595 bin 998 lira ceza uygulandı.

Kaymakam Ömer Çimşit, yaptığı açıklamada, ilçede İçişleri Bakanlığı ve Valilik ve Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda gerekli çalışma ve denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Korkuteli'de vaka sayılarının artmaması için temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyma konusundaki hassasiyetin artarak devam etmesini istediklerini aktaran Çimşit, denetimlerde 781 kişiye 595 bin 998 lira cezai işlem uygulandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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