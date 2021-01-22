Komşusu tarafından darbedildiğini öne süren gazi suç duyurusunda bulundu
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Komşusu tarafından darbedildiğini öne süren gazi suç duyurusunda bulundu

22.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:24

Antalya'da "asansörde yük taşımayın" uyarısı yaptığı komşusu ve oğlu tarafından darbedildiğini ileri süren terörle mücadele gazisi Gökhan Koç, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Antalya'da "asansörde yük taşımayın" uyarısı yaptığı komşusu ve oğlu tarafından darbedildiğini ileri süren terörle mücadele gazisi Gökhan Koç, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Koç, adliye çıkışında gazetecilere, 5 yıl önce Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada terör saldırısında yaşanan patlamada iki ayağını kaybederek gazi olduğunu söyledi.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde yaşadığını belirten Koç, 19 Ocak'ta "asansörde yük taşımayın" uyarısı yapması nedeniyle tartıştığı komşusu L.Y. ve oğlu Z.Y'nin kendisini darbettiğini ileri sürdü.

Bu kişilerin kendisini ve eşini de tehdit ettiğini öne süren Koç, şunları kaydetti:

"İnşaat malzemesi taşınan asansör arızalanınca komşularımızı uyardım. Aramızda tartışma yaşandı. Eşim Pınar Koç bu sırada Z.Y. tarafından kolundan tutularak çekiştirildi. Eşim de 'Sen bana niye dokunuyorsun?' dedi. Aralarına girerek, müdahale etmek istedim. Elbisemden çekti. Bacaklarım protez olmasından dolayı ayakta duramadım. Yere düştüm. Yere düşmemle babası L.Y arkamdan sarıldı. Yüzüme diziyle vurarak dişimi kırdı. Yerde 1-1,5 metre sürüklendim. Ondan sonra adrese gelen polisler olaya müdahil oldu. Polisler gelmese darbetmeye devam edeceklerdi. Gazi ve engelli olduğumu söylediğimde de hakarete uğradım. Adliyeye gelerek şikayette bulunduk. Bu olayın kısa sürede sonuçlanmasını istiyorum."

Pınar Koç ise eşinin gururunun ayaklar altına alındığını belirterek, "Korkuyorum. Kendi can güvenliğim yok. İster istemez psikolojimiz bozuldu. Eşimin başına yarın öbür gün bir şey gelirse ne yapacağımı bilemiyorum." diye konuştu.

Bu arada, suçlamayı kabul etmeyen L.Y ile oğlu Z.Y'nin de gazi Gökhan Koç ve eşinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Komşusu tarafından darbedildiğini öne süren gazi suç duyurusunda bulundu
Komşusu tarafından darbedildiğini öne süren gazi suç duyurusunda bulundu
Komşusu tarafından darbedildiğini öne süren gazi suç duyurusunda bulundu
Komşusu tarafından darbedildiğini öne süren gazi suç duyurusunda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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