Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı birbirine kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı birbirine kattı

27.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:48
Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı birbirine kattı

Antalya'da alkollü olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak ortalığı birbirine kattı.

Antalya'da alkollü olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak ortalığı birbirine kattı. Bir polisin eline çarparak silahını düşüren sürücü, ara sokakta da etrafını saran polislere rağmen gazdan ayağını çekmeden yoluna devam etti. Aracın peşini bırakmayan ekipler sürücüyü kısa süre sonra Demokrasi Bulvarı üzerinde yakalayıp gözaltına aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Antalya'da dün gece Kepez ilçesinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Aracın plakası ve renginin diğer ekiplere bildirilmesi üzerine araç takibe alındı. Polis ekipleri otomobili Muratpaşa Mahallesi ara sokakta yol ortasında çalışır halde buldu. Ekipler dikkatli şekilde yaklaştıkları araçta sürücüden, otomobili stop edip aşağı inmesini istedi. Etrafının polis ekiplerince sarıldığını gören ve alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, ikazlara aldırmadı ve gaza basarak yoluna devam etti. Polis ekiplerinin uyarı amaçlı havaya ateş etmesine rağmen sürücü durmadı. Ekipler peşine düştükleri aracın Yeşilırmak Caddesi üzerine çıktığını görünce kapama noktası oluşturdu. Noktaya yavaşlayarak gelen sürücü durmasını istediği bir trafik polisinin de eline çarptı ve silahının yere düşmesine sebep oldu. Hızla kaçan sürücü yine uyarı atışlarına rağmen durmadı ve gözlerden kayboldu. Polisin aracın gidiş güzergahı üzerinde tedbir alan ekipler aracı çok geçmeden Demokrasi Bulvarı üzerinde yakaladı. İsmi açıklanmayan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı birbirine kattı
Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı birbirine kattı
Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı birbirine kattı
Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı birbirine kattı
Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı birbirine kattı
Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İşçi Silah Deprem Elazığ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü ortalığı birbirine kattı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 13:04:05. #1.15#
title