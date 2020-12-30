Son dakika haber | Antalya'da 'kısıtlama cezası' gerginliği
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Son dakika haber | Antalya'da 'kısıtlama cezası' gerginliği

30.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:26
Son dakika haber | Antalya'da 'kısıtlama cezası' gerginliği

Son dakika haberler: Antalya'da temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olup sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye polis tarafından ceza kesildi.

Antalya'da temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olup sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye polis tarafından ceza kesildi. Çıkan kargaşada bir polis aracının camı, atılan bir taşla kırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Yeniemek Mahallesi 2594 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, temaslı olduğu için karantinada bulunan Y. G. (33) ile akrabası İ. G. (13) ile birlikte sokağa çıktı. Bu sırada bölgede denetim yapan polis ekipleri, ihlal yapan kişilere cezai işlem uyguladı. Şahısların yakınları ise polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Bölgeye takviye istenmesi üzerine diğer ekipler de olay yerine geldi. Ekipler, kalabalığı evlerine gitmesi konusunda uyarırken, kim tarafından atıldığı belli olmayan bir taş, ekip otosunun camını kırdı.

Olay sonrası İ. G., Çocuk Şube ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, her iki kişiye de kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Ekiplerle, ceza yiyenlerinin yakınları arasındaki o kargaşa anlarıysa çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Gazi Taş/İHA)

Son dakika haber | Antalya'da 'kısıtlama cezası' gerginliği
Son dakika haber | Antalya'da 'kısıtlama cezası' gerginliği
Son dakika haber | Antalya'da 'kısıtlama cezası' gerginliği
Son dakika haber | Antalya'da 'kısıtlama cezası' gerginliği
Son dakika haber | Antalya'da 'kısıtlama cezası' gerginliği
Son dakika haber | Antalya'da 'kısıtlama cezası' gerginliği
Son dakika haber | Antalya'da 'kısıtlama cezası' gerginliği
Son dakika haber | Antalya'da 'kısıtlama cezası' gerginliği
Son dakika haber | Antalya'da 'kısıtlama cezası' gerginliği
Son dakika haber | Antalya'da 'kısıtlama cezası' gerginliği
Son dakika haber | Antalya'da 'kısıtlama cezası' gerginliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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