Antalya'da kedileri besleyen hayvansevere tavlalı saldırı iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da kedileri besleyen hayvansevere tavlalı saldırı iddiası

Antalya'da kedileri besleyen hayvansevere tavlalı saldırı iddiası Besleme yaptığı kulübe koku yaptığı gerekçesiyle bir hayvansever, kişi kişinin tavlalı saldırısına uğradı Yerde darp edilen hayvansever saldırganların elinden güçlükle kurtulup, darp raporu aldı ve polis merkezine şikayetçi...

04.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:25

Antalya'da kedileri besleyen hayvansevere tavlalı saldırı iddiası

Besleme yaptığı kulübe koku yaptığı gerekçesiyle bir hayvansever, kişi kişinin tavlalı saldırısına uğradı

Yerde darp edilen hayvansever saldırganların elinden güçlükle kurtulup, darp raporu aldı ve polis merkezine şikayetçi oldu

ANTALYA - Antalya'da sokak hayvanlarını beslediği kulübenin koku yaptığı gerekçesiyle iki kişinin saldırısına uğradını ileri süren hayvansever, yüzünden ve kolundan yaralandı. Hayvansever, darp raporu alıp şikayetçi olurken, saldırını anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki denizcilik emeklisi Ümit Gür, site dışındaki kulübü de yaklaşık 3 yıldır, 20 sokak kedisinin bakımını üstleniyor. Sabah hayvanların beslemesini yapan Gür, öğle saatlerinde geldiğinde kulübenin yerinde olmadığını ve kaldırılıp karşıdaki parka atıldığını gördü. Sitenin banklarında oturan site yetkilisine, kulübenin neden kaldırıldığını soran Gür, iddiasına göre hakaret içeren cevaplar aldı. Gür'ün kulübeyi yeniden geri getireceğini söylemesi üzerine site yetkilisi ile arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ümit Gür, site yetkilisi ve arkadaşının saldırısına uğradı. Yere yatırılıp iki kişi tarafından darp edilen Gür, güçlükle kurtuldu. Kafasına tavla ile de vurulduğunu iddia eden Gür, hastaneye gidip darp raporu aldı ve polis merkezine şikayetçi oldu. Hayvansever Gür, kafasında, alnında ve kollarında yaralar olduğu görüldü.

Gür'ün tartışması ve darp edilme anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin, 'öldürecekler adamı' diye kayıt yaptığı görüldü.

"Konteynırların kokusu var"

Denizcilik emeklisi Ümit Gür, 10 yıldır sokak hayvanlarını beslediğini söyledi. Site dışında duvar kenarındaki kedi besledikleri yuvanın koktuğu gerekçesiyle saldırıya uğradığını dile getiren Gür, " Ama yakında çöp konteynırlarının daha çok kokusu var. Ayrıca biz besleme yaptıktan sonra alanı temizliyoruz. Bu kulübeli besleme alanı yaklaşık 1.5-2 yıldır duruyor. Çöpler böyle dışarıda. Burası sitenin dışı belediye bize izin vermiş. Pis ise bizi her yere şikayet edebilirsiniz." dedi.

"Kafama tavlayla vurdular"

Dün öğle saatlerinde kedi kulübesinin yerinde olmadığını görünce banklarda oturan site yetkilisine, 'kedi kulübesini neden attınız'? diye sorduğunu anlatan Ümit Gür, " Sitenin dışında parklarda kedileri köpekler parçalıyordu. Ben kulübeyi yerine koyacağım deyince tartışmaya başladık. Sen benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Doğru konuşmasını söylerken yanındaki kişide olaya müdahil oldu. Bana ikisi saldırdı. Kaçmaya çalışırken, yere yığıldım. Kafama tavlayla vurdular." diye konuştu.

"Rapor aldı"

Darp edildiğini ve zor kaçtığını ifade eden Gür, " Hastaneye gidip darp raporu aldım. Kolum, başım ve yüzümde yaralar var. Karakola gidip şikayetçi oldum." dedi.

"Hep biz mi saldırıya uğrayacağız"

Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramasının çok acı olduğunu kaydeden Gür, " Bu kişi daha öncede hayvanlar yüzünden mahkemelik olmuş. ya biz ona saldıracağız, yada biz hep saldırıya uğrayacağız." diye konuştu.

"Saldırıyı kınıyoruz"

Haykonfend Antalya Temsilcisi Şebnem Ebinç, hayvansever arkadaşları Ümit yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi. Gerekli adli ve idari sürecin başladığını dile getiren Ebinç, hayvanların beslenmesine engel olduğu için başlatacağız. Bu mahallede yalana ikinci darp olayıdır. Bu saldırıların son verilmesi için yeni yasan umutluyuz. Çöp yığınına bir şey demeyip, arkadaşımıza saldıran kişilere diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Antalya'da kedileri besleyen hayvansevere tavlalı saldırı iddiası

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Haber
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Haber
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı Haber
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı Haber
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin Haber
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Türkiye'den 'Yeniköy Kasabı' denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
Silahlı saldırıda 'kaza kurşunu' isabet eden asteğmen öldü
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Erdoğan Esra Albayrak Berat Albayrak Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Gonca Vuslateri Kıvanç Tatlıtuğ
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Zeljko Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Antalya'da kedileri besleyen hayvansevere tavlalı saldırı iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 13:26:02. #1.15#
title