Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu için başlatılan arama çalışmaları sürüyor
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Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu için başlatılan arama çalışmaları sürüyor

Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu için başlatılan arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Çocuğun bölgedeki dereye düşmüş olma ihtimaline karşı, dalgıçlar burada çalışmalarına yeniden başladı. Ecrin'in gitmiş olabileceği her yerde çalışma yürütülüyor.

Arama kurtarma ekipleri derede pembe renkli bir terlik buldu. Küçük kızın ablasına ait terliği giymiş olabileceği düşünülüyor.

Baba Ferhat Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, umutla bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, "Her yere baktık. Nereye gitti, bilmiyorum. Hiçbir iz yok. Bir şüphe yok." ifadesini kullandı.

Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde yaşayan ve bölgedeki seralarda uzun yıllar işçi olarak çalışan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti, engelli çocuklarının tedavisi için evden ayrılınca 2 yaşındaki Ecrin'i dün, babaannesine emanet etmişti.

Babaanne Fatma Keskin ise bir iş için kısa süre ayrıldığı eve döndüğünde Ecrin'i göremeyince komşulardan yardım istemiş, ardından durum polise bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor
Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor
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