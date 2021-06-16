Antalya'da "Kaş'ın Kahramanları Anıtı" oylama ile belirlenecek
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Antalya'da "Kaş'ın Kahramanları Anıtı" oylama ile belirlenecek

Antalya'da 'Kaş'ın Kahramanları Anıtı' oylama ile belirlenecek
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılacak "Kaş'ın Kahramanları Anıtı" oylama ile belirlenecek.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılacak "Kaş'ın Kahramanları Anıtı" oylama ile belirlenecek.

Kaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, anıt için yapılan tasarım yarışmasına 48 projenin katıldığı kaydedildi. Jürinin değerlendirmesi sonucu 3 projenin belirlendiği kaydedilen açıklamada, anıtın oylama sonucu ortaya çıkacak projeye göre yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda halk oylaması yapılacağı belirtildi.

İlçede, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil'in adlarını yaşatacak anıt için tasarım yarışması düzenlenmişti.

Antalya'da 'Kaş'ın Kahramanları Anıtı' oylama ile belirlenecek
Antalya'da 'Kaş'ın Kahramanları Anıtı' oylama ile belirlenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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