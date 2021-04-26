Antalya'da kas hastası 5 yaşındaki Halil İbrahim, hayırsever tarafından alınan yürüteç sayesinde ilk adımı attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da kas hastası 5 yaşındaki Halil İbrahim, hayırsever tarafından alınan yürüteç sayesinde ilk adımı attı

Antalya'da kas hastası 5 yaşındaki Halil İbrahim, hayırsever tarafından alınan yürüteç sayesinde ilk adımı attı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 5 yaşındaki Halil İbrahim İkidağ'ın, bir hayırseverin yardımıyla alınan özel aparatlı yürüteç sayesinde ilk adımlarını atması duygulandırdı.

Antalya'da doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 5 yaşındaki Halil İbrahim İkidağ'ın, bir hayırseverin yardımıyla alınan özel aparatlı yürüteç sayesinde ilk adımlarını atması duygulandırdı.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Yıldız ve Mehmet İkidağ çifti doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen çocukları Halil İbrahim için hayırseverlerden yardım istedi.

Ailenin bu çağrısına Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu ile Leman Gebizli Tüm Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği kayıtsız kalmadı. Bu kuruluşlar aracılığıyla çifte ulaşan bir hayırsever, Halil İbrahim için özel yapılan yürüteç temin etti.

Özel aparatlı yürüteç sayesinde ilk kez ayakta duran ve adım atan Halil İbrahim'in yaşadığı sevinç, görenleri duygulandırdı.

Leman Gebizli Tüm Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği Başkanı Güldane Kaya, AA muhabirine, daha önce hayırseverlerin yardımıyla serebral palsi hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 7 yaşındaki Halil Efe Anılır'a da özel aparatlı yürüteç temin ettiklerini hatırlattı.

Halil Efe'nin sevincini basından gören İkidağ çiftinin de kendilerine ulaştığını aktaran Kaya, "Bu yürüteç de diğeri gibi özel ölçü alınarak yapılıyor. İstanbul'a siparişini verdik. Bir hafta sonrada 23 Nisan hediyesi olarak Halil İbrahim'e teslim ettik. Halil İbrahim yürüteci çok sevdi. Adım atmanın heyecanıyla hiç durmadan koşmaya çalıştı. Tabi biz sadece aparatı verip işi yarım bırakmıyoruz. Çocuğumuzun doktor raporunu temin ederek bir an önce fizik tedaviye başlayarak sağlıklı adımlar atması için çalışıyoruz. Doktorunun söylediğine göre, rutin bir fizik tedavi alırsa iyileşme oranı yüzde 90." ifadelerini kullandı.

Kaya, yürüteci bağışlayan hayırsever iş insanı Mehmet Doğan Sözel'e de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem
Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem
Sokak ortasında yanındaki kadını döven adamı uyardı, hastanelik oldu
Sokak ortasında yanındaki kadını döven adamı uyardı, hastanelik oldu
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Özcan Deniz Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da kas hastası 5 yaşındaki Halil İbrahim, hayırsever tarafından alınan yürüteç sayesinde ilk adımı attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:44:08. #1.16#

title