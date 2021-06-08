Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Kuru'nun (27) kullandığı 07 ALC 500 plakalı motosiklet, Antalya-Burdur kara yolu Çıplaklı Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 ARD 22 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, Kuru yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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