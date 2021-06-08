Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Kuru'nun (27) kullandığı 07 ALC 500 plakalı motosiklet, Antalya-Burdur kara yolu Çıplaklı Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 ARD 22 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, Kuru yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin