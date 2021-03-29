Antalya'da kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Antalya'da kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Üzümlü Mahallesi Ahmet Öldüğü Yaylası yolunda, E.A'nın kullandığı 07 NNB 08 plakalı kamyonet, uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Eşşe Yılmaz ile Y.A, E.A, R.A. ve H.A. itfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarıldı.

Ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eşşe Yılmaz, yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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