Antalya'da insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Antalya'da insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen 1'i kadın 7 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen 1'i kadın 7 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Operasyon kapsamında kaçma hazırlığında bulunan 16 Suriye vatandaşı ise göç idaresine teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede Suriye uyruklu 16 vatandaşın deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, gece saatlerinde Alanya'nın Seki Mahallesi'nde 16 Suriye uyruklu vatandaşı ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen M.A.A.'yı yakaladı. Yapılan aramalarda 5 bidon mazot, 15 adet şambrel ve 3 adet pompa ele geçirirken, kaçak göçmenler ve şüpheli M.A.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın diğer şüphelilerinin D.K. isimli kadın ile M.K., M.G., A.K., M.Z. ve Suriye uyruklu M.K. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, sahil güvenlik ekiplerinde destek alarak şüphelilerden M.K. ve M.Z.'nin Konya'nın Taşkent ilçesinde diğer şüpheliler D.K., M.G., A.K. ve Suriye uyruklu M.K.'nın Antalya'nın Aksu Çayı bölgesinde tekneyle kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Ekipler tarafından göçmen kaçaklığında kullanılan 2 araç ve 1 tekneye de el konuldu. Alanya İlçe Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından deniz yoluyla KKTC'ye gitmeye çalışan Suriyeli 16 kaçak göçmen ülkelerine gönderilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen 7 şüpheli adliye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya'da insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
Antalya'da insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
Antalya'da insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
Antalya'da insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
Antalya'da insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
Antalya'da insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
Antalya'da insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi
Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi
Kütahya ve ilçelerinde sel felaketi
Kütahya ve ilçelerinde sel felaketi
Provokatörler yine iş başındaydı! AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na saldırmak isteyen 4 kişi kıskıvrak yakalandı
Provokatörler yine iş başındaydı! AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na saldırmak isteyen 4 kişi kıskıvrak yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Bergen Demet Özdemir Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 12:00:09. #1.13#

title