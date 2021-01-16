İnşaat deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı
16.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:20
Antalya'nın Serik ilçesinde birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen zanlı tutuklandı.
Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hırsızlıkları aydınlatmak için çalışma başlattı.
Kökez Mahallesi'ndeki bir inşaatın deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan M.Y. gözaltına alındı.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelinin, 12 suçtan kaydı bulunduğu ve 4 farklı hırsızlıktan arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer