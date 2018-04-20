Antalya'da İlk Kez Robotik Teknikle Yemek Borusu Alındı

Antalya'da robotik teknikle yemek borusu kanser ameliyatı, ilk kez Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanları Doç. Dr. İsmail Gömceli ve Doç. Dr. Ümit Koç, yemek borusu kanserine yakalandığı anlaşılan Mehmet Ergül'ün (54), yemek borusunun robotik teknikle alınmasına karar verdi. Hasta Mehmet Ergül'ün yemek borusu alındıktan sonra beslenmesi için midesi tüp hale getirilerek, yemek borusu gibi kullanması sağlandı.

Hastanın yemek borusu kanseri nedeniyle kliniklerine başvurduğunu belirten Doç. Dr. İsmail Gömceli, Gerekli tetkikleri yaptık, konseyde tartıştıktan sonra operasyon kararı aldık. Tüm yemek borusunu çıkaracağımız bir operasyon gerçekleştirdik. Daha önce açık ameliyat sonrasında laparoskobik kapalı yöntemle yapıyorduk, şimdi ise ilk kez robotik teknikle bu ameliyatı yaptık dedi.

ANTALYA'DA İLK

Yemek borusu kanserinin nadir görülmesi nedeniyle robotik yöntemle ameliyatların birçok merkezde yapılmadığını belirten Doç. Dr. Gömceli, söz konusu ameliyatın zor ve büyük bir operasyon olduğunu söyledi. Doç. Dr. Gömceli, 'Antalya'da ilk defa gerçekleştiriyoruz. Birçok avantajı var. Daha önce laparoskopik teknikle yapıyorduk, kapalı teknik olması dolayısıyla avantaj sağlıyor. Hastanede kalış süresi yarı yarıya azalıyor. İyileşme süreci daha kısa sürüyor. Robotik tekniğin laparoskopik tekniğe göre avantajı, görüş alanımızın çok iyi olması ve üç boyutlu görüntü sağlaması. Robot, insana has el hareketlerinde olan birtakım problemleri önlüyor. Bu yüzden laparoskopiye göre üstün bir teknik. Dünyada kullanılan cerrahideki son teknoloji diye konuştu.

İlk defa bu ameliyatı yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Gömceli, iyi bir ekiple operasyona imza attıklarını anlattı. Doç. Dr. Gömceli, Antalya'da çok iyi bir tümör tedavi merkezi olacaklarını, Türkiye'de de çok iddialı bir yere gelmeyi umduklarını da aktardı.