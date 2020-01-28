Antalya'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

28.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:22

Antalya İl Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti.

Karaloğlu, İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2019'da yapımı devam eden 595 projenin toplam maliyetinin 19 milyar 829 milyon lira olduğunu söyledi.

Projelerin 311'inin tamamlandığını, 177'sinin yapımının devam ettiğini belirten Karaloğlu, "55 proje ihale aşamasında, 35 projeye henüz başlamadık ve 17 proje de tasfiye edildi. Sektörel harcamalara baktığımızda ilk sırayı 1 milyar 94 milyon lira ile ulaşım alıyor. İkinci sırada 437 milyon lirayla eğitim, üçüncü sırada ise 117 milyon harcamayla sağlık sektörü yer alıyor." diye konuştu.

Turizm sezonunda kentte önemli sorunlar yaşanmaması için çeşitli önlemler aldıklarını dile getiren Karaloğlu, turizmin yoğun olduğu dönemlerde inşaat yapımı faaliyetlerine sınırlama getirileceğini bildirdi.

Karaloğlu, turizm sezonu başlamadan kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ve yatırımcı kuruluşların ihale ve imalatlarını hızlandırması çağrısında bulundu.

Toplantıda, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Ekrem Kalan ve Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan sunum yaptı.

Kaynak: AA