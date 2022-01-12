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Antalya sokaklarında 2 geyik görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

ANTALYA'da bir parka inen 2 geyik, cep telefonuyla görüntülendi.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da bir parka inen 2 geyik, cep telefonuyla görüntülendi. İnsanları görünce ürküp yola çıkan geyikler, otomobillerin arasından koşarak uzaklaştı.

Kepez ilçesi Varsak Mahallesi yakınlarında ormanda yaşadıkları değerlendirilen 2 geyik, dün akşam saatlerinde mahalle arasındaki bir parkta görüldü. Dişi ve erkek olduğu tahmin edilen geyikler, vatandaşları edince ürküp, kaçtı. Yola çıkıp otomobillerin arasından koşarak uzaklaşan geyikler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Geyiklerin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin altına yazılan yorumlarda, "Geyikleri Kepez ormanlık alanında daha önce de görmüştüm. Aç kaldıkları için ilçe merkezine inmiş olabilirler. İnşallah birileri çıkıp zarar vermez" ifadeleri yer aldı.


Antalya sokaklarında 2 geyik görüntülendi

Antalya sokaklarında 2 geyik görüntülendi

Antalya sokaklarında 2 geyik görüntülendi

Antalya sokaklarında 2 geyik görüntülendi

Antalya sokaklarında 2 geyik görüntülendi

Antalya sokaklarında 2 geyik görüntülendi

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