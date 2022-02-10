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Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı

Antalya'da girdiği apartmanda sadece beyaz ayakkabıları çalan şahıs kaçarken, hırsızlık anı kameralara yansıdı.

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Antalya'da girdiği apartmanda sadece beyaz ayakkabıları çalan şahıs kaçarken, hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Olay, Kepez ilçesi Yeni Mahalle'de bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde apartmana giren bir hırsız, kapı önlerinde bulunan beyaz ayakkabıları çalıp elindeki torbalara koydu. Hırsızın sadece beyaz olan ayakkabıları aldığı gözlenirken, olay anı apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın iki çift beyaz ayakkabıyı alması ve hızla uzaklaşması yer aldı. - ANTALYA

Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı

Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Haberler

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