Antalya'da GAMER eğitimi başladı
Haberler » Güncel » Antalya'da GAMER eğitimi başladı - Haber

Antalya'da GAMER eğitimi başladı

Antalya İl Genelinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Eğitimi başladı.

18.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:19
Antalya'da GAMER eğitimi başladı

İl Genelinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Eğitimi başladı.


Valilik onayı ile planlanan eğitim il merkezi ve 19 ilçenin tümünde uygulanmak üzere İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Eğitime Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik birimlerinin yanı sıra Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü ve 'nün ilgili birimleri de katılıyor.


4 yıldır yürürlükte olan GAMER sistemi güvenlik kaynaklı acil durumlarda kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği sağlamak için kuruldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde faaliyet gösteriyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler