Antalya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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Antalya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

27.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:34
Antalya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

ANTALYA'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, gece saatlerde kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu.

ANTALYA'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, gece saatlerde kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu. Hızı 90 kilometreyi bulan fırtına Antalya Havalimanı'na uçakların inişine engel oldu. Bazı uçaklar geri dönerek Konya ve Esenboğa'ya iniş yaptı. Fırtına, çok sayıda ağacı devirdi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış, dün akşam saatlerinde başladı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birleşti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçlar yerinden söküldü. Sabaha karşı etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

10 UÇUŞ İPTAL, 5 UÇAK KONYA VE ANKARA'YA İNDİKuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'na gece boyunca uçaklar iniş yapamadı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği bilgilerine göre dün gece iniş için Antalya Havalimanı'na gelen SunExpress, Türk Hava Yolları ve Pegasus firmalarına ait toplam 5 uçak, elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle iniş yapamadığı için Konya ve Ankara- Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.Konya'ya iniş yapan uçaklardan toplam 237 yolcu 6 otobüsle Antalya'ya getirildi. Halen devam eden kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle toplam 10 uçuş ise iptal edildi. Antalya'ya yapılacak uçuşlarla ilgili uyarıda, meydan üzerinde etkili olan CB bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle uçakların iniş yapamadığı ve iptallerin yaşandığı belirtildi.

Kuvvetli yağışların Antalya'nın doğusundaki yüksek kesimlere kar olarak düşmesi beklenirken, yağışın bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.


Antalya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

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