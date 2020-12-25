- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı
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- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı

25.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:46

- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı Antalya'da feci motosiklet kazası: 1 yaralı Antalya'da motosikletin kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlarda büyük hasar oluşurken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı

Antalya'da feci motosiklet kazası: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da motosikletin kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlarda büyük hasar oluşurken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Çağlayan Mahallesi 7517 sokak ırmak yolunda meydana geldi. Eren Sarıtaş'ın kullandığı 07 ABT 121 plakalı motosiklet, şelale istikametine seyir halindeyken, 7519 sokak istikametine dönmekte olan Mehmet Oruç'un kullandığı 07 YV 868 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada başındaki kask parçalanan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eren Sarıtaş'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Sarıtaş, 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sarıtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Motosiklet hurdaya döndü

Kaza sırasında aşırı hızlı olduğu belirtilen motosiklet hurdaya dönerken, motosikletin çelik jantları bile parçalara ayrıldı. Kamyonun ise ön camı patlarken motor bölümünde büyük hasar oluştu. Tazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı
- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı
- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı
- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı
- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı
- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı
- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı
- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı
- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı
- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı
- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı
- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı
- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı
- Çarpışmanın şiddetiyle kaskı parçalanan sürücü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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