Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

16.01.2021 08:50 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:10

Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı -İki otomobilin çapıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü -İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarma yarışına girdi Antalya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Kaza Kumluca...

Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

-İki otomobilin çapıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü

-İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarma yarışına girdi

ANTALYA - Antalya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahalllesi Temel Eğitim Kavşağında saat 21: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Korkmaz yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı Toyota marka otomobil, Onur Turhan'ın kullandığı Tofaş Şahin marka 07 AHP 520 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Onur Turhan'ın kullandığı otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezin aradı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarmak için mücadele ederken önce ağır yaralılar hastanelere sevk edildi, ardından araç içinde sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarış başladı. 07 AHP 520 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken 07 AHS 522 plakalı otomobilde bulunan Durdu Korkmaz ve Ayşe Eken kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazayı duyup gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Durdu Korkmaz ve Mehmet Yıldız'ın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Merkezine sevk edildi. Ayşe Eken'in cenazesi ise Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazada yaralanan Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken ve Erdem Aşıklaroğlu ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Onur Turan ise Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN SARIKAYALI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Stjepan Tomas Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Altın Silah Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 09:10:11. #1.15#
title