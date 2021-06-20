Antalya'da epilepsi hastası gencin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Antalya'da epilepsi hastası gencin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Antalya'da epilepsi hastası gencin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde restoranda paket servis elemanı olarak çalışan 19 yaşındaki gencin, iş yerinin önüne gelen bir kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde restoranda paket servis elemanı olarak çalışan 19 yaşındaki gencin, iş yerinin önüne gelen bir kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Akşam verilen yemek siparişini teslim eden Oğuzhan Güner, çalıştığı restorana döndü. Güner'in yanına kısa süre sonra gelen bir kişi, gencin başını okşayıp elini omzuna atarak birlikte yürümeye başladı.

Bu kişi tarafından darbedilmeye başlayan Güner, yere düştü. Saldırgan, yere düşmesine rağmen genci tekmelemeye devam etti.

Çevredekiler tarafından kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Güner'e, 21 gün iş göremez raporu verildi.

Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, siparişi ulaştırmak için verilen telefon numarasını aradığını ve telefonu bir kadının açtığını söyledi.

Paketi teslim edip iş yerine döndüğünü belirten Güner, "Bana saldıran kişi ve beraberindekilerin galiba hasımları varmış. O esnada mahallede dolaşıyorlarmış. Beni hasımlarına benzetmişler." dedi.

Epilepsi hastası olduğunu ve olaydan sonra çalışamadığını anlatan Güner, dişinin kırıldığını, yüzünde, başında ve kollarında yaralar olduğunu ifade etti.

Güner, "Hasta olduğumu söyledim, 'vurma' dedim ama beni dinlemedi. Şahıstan şikayetçiyim. Olaydan sonra psikolojim bozuldu. Geceleri uyuyamıyorum." diye konuştu.

Ayşe Güner de oğlunun başına gelenlere tepki göstererek şikayetçi olduklarını dile getirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, saldırgan kişiyi yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.

Bu arada yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin elini omuzuna attığı genci uzun süre darbetmesi ve araya girmeye çalışan kişilere rağmen saldırısına devam etmesi yer alıyor.

Antalya'da epilepsi hastası gencin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Antalya'da epilepsi hastası gencin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Antalya'da epilepsi hastası gencin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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