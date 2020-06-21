Antalya'da en yaşlı babaya ziyaret
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Antalya'da en yaşlı babaya ziyaret

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Babalar günü kapsamında Korkuteli'nin en yaşlı babasını ziyaret etti.

Antalya'da en yaşlı babaya ziyaret
21.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:36

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Babalar günü kapsamında Korkuteli'nin en yaşlı babasını ziyaret etti.

Korkuteli'ne bağlı Manay mahallesinde ikamet eden 103 yaşındaki Mehmet Karaağaçlı'yı ziyaret eden Başkan Sancaktar, en yaşlı Korkutelili babanın elini öptü, çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Zaman zaman duygulu anların yaşandığı ziyarette, Mehmet Karaağaçlı'nın çocukları ve torunları da yer aldı.

Ziyarette konuşan AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, babaların sevgisinin her zaman yüreklerde hissediken en değerli varlıklar olduğunu vurgulayarak, "Babalarımız karşılıksız özverinin simgesidir. Değerli büyüğümüz Mehmet Karaağaçlı'nın nezdinde başta şehit babaları olmak üzere en kıymetli sığınağımız olan gölgesinde güvenle yaşadığımız tüm babaların bu önemli ve anlamlı gününü kutluyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sancaktar'ın ziyaretinden son derece memnun kalan 103 yaşındaki Karaağaçlı ise, "Değerli başkanımızın bu önemli günde bizleri hatırlayıp, ziyaret etmesinden hem büyük mutluluk hem de büyük gurur duydum. Kendisinin bizleri hatırlayıp, büyüklere değer vermesine çok teşekkür ediyorum. Bugün aldığım en güzel hediye başkanımızın ziyareti oldu. Bende kendisinin babalar gününü kutluyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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