Antalya'da Doktorlar İsyan Etti

ANTALYA'da doktorlar, şiddete uğrayan iki hekim arkadaşları için yaptıkları açıklamada, "İsyanlardayız, yeter artık" dedi. Şiddete uğrayan doktor Ali Renkliçay ise "Beni öldürmekle tehdit ettiler" diye konuştu.



Antalya'da çalıştıkları aile sağlık merkezinde şiddete uğrayan 2 doktor için Antalya Sağlık Platformu basın açıklaması yaptı. Antalya Tabip Odası Başkanı Adnan İş, Türkiye'de günde ortalama 10 hekimin fiziksel şiddete uğradığını söyledi. "İnsaf, isyanlardayız, yeter artık" diyen Adnan İş, çalışanların artık can güvenliği derdine düştüğünü söyledi. Dr. İş, bu durumun çalışma motivasyonunu düşürdüğünü, halkın sağlık hizmeti alımına da olumsuz yansıdığını söyledi. DÜZENLEME İSTEDİLER



Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ekin Saba ise 'şiddet' ve 'sağlıkçı' kelimelerinin yan yana bile gelmemesi gerekirken, neredeyse her gün şiddet haberleri ile karşılaştıklarını aktardı. Adli süreci başlattıklarını belirten Saba, hasta ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiren uygulamaların bir an önce düzenlemesini istedi.



ÖLDÜRMEKLE TEHDİT İDDİASI



Şiddete uğrayan uzman hekim Ali Renkliçay da yaşadıklarını anlattı. İki kadının kendisinden muayene olmadan tetkik istediğini aktaran Renkliçay, bu isteği karşılamayınca kendisini tehdit ettiklerini söyledi. Daha sonra bu iki kişinin iki otomobille yanında başkalarıyla merkeze tekrar geldiğini belirten Dr. Renkliçay, "Bana 'Sizi boşuna öldürmüyorlar. Sizi öldürmeye geldik' dedi ve üstüme çullandılar. Beni ve diğer hekim arkadaşımı darp ettiler. Çıkarken de beni yine öldürmekle tehdit ettiler" diye konuştu. - Antalya