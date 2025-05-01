Antalya'da deprem mi oldu SON DAKİKA! Az önce Antalya'da nerede, Serik'te kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Antalya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Antalya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Antalya depremleri! 1 MayısAFAD ve Kandilli deprem listesi!

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD verilerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.43'te meydana gelen deprem yerin 98 km derinliğinde gerçekleşti.