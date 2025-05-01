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Antalya'da deprem mi oldu SON DAKİKA! Az önce Antalya'da nerede, Serik'te kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Antalya'da deprem mi oldu SON DAKİKA! Az önce Antalya'da nerede, Serik'te kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Antalya'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Antalya'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Antalya'da deprem Oldu mu? Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Antalya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Antalya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Antalya depremleri! 1 MayısAFAD ve Kandilli deprem listesi!

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Antalya'da deprem mi oldu SON DAKİKA! Az önce Antalya'da nerede, Serik'te kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD verilerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.43'te meydana gelen deprem yerin 98 km derinliğinde gerçekleşti.

Antalya'da deprem mi oldu SON DAKİKA! Az önce Antalya'da nerede, Serik'te kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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