Antalya'da deprem mi oldu? Son Dakika: 1 Mart Salı 2022 Antalya'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Deprem merkez üssü neresi? - Haberler

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Antalya'da deprem mi oldu? Son Dakika: 1 Mart Salı 2022 Antalya'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Deprem merkez üssü neresi?

Haberler.com - Gündem
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Antalya'da deprem mi oldu? Son Dakika: 1 Mart Salı 2022 Antalya'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Deprem merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 1 Mart Salı günü deprem olup, olmadığı merak edilmekte. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Antalya'da deprem nerede oldu? Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'daki deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? 1 Mart Salı 2022 Antalya'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Deprem merkez üssü neresi?

Afad ve Kandilli verilerine göre 1 Mart 2022 Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem mi oldu? 1 Mart Salı kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? Antalya Kemer'de deprem mi oldu? Kemer'deki deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? İşte detaylar...

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

1 Mart Salı günü Akdeniz'in Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Twitter AFAD açıklaması şöyle:

#Deprem

Büyüklük : 4.6 (Mw)

Yer : Kemer (Antalya)

Tarih-Saat : 01.03.2022, 19:43:35 TSİ

Enlem : 36.6326 N

Boylam : 30.4958 E

Derinlik : 4.60 km

Antalya'da deprem mi oldu? Son Dakika: 1 Mart Salı 2022 Antalya'da nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Deprem merkez üssü neresi?

Antalya'da gerçekleşen deprem 4.6 büyüklüğünde oldu. Depremin merkez üssü Kemer olarak belirlendi. Deprem 1 Mart Salı bugün saat 19:43'de gerçekleşti.

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