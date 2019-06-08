Antalya'da denize giren Alman turist boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman turist denizde boğuldu.

Evrenseki Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelin plajından denize giren Elena Ruff, boğulma tehlikesi geçirdi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hasteneye kaldırılan Ruff kurtarılamadı.

Ruff'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA