Antalya'da denize giren Alman turist boğuldu

Antalya'da denize giren Alman turist boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman turist denizde boğuldu.

Antalya'da denize giren Alman turist boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman turist denizde boğuldu.
Evrenseki Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelin plajından denize giren Elena Ruff, boğulma tehlikesi geçirdi.
Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hasteneye kaldırılan Ruff kurtarılamadı.
Ruff'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et