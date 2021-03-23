Antalya'da denizde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi
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Antalya'da denizde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi

23.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:24
Antalya'da denizde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin, kaybolan üniversite öğrencisine ait olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin, kaybolan üniversite öğrencisine ait olduğu tespit edildi.

Kiriş koyunda 3 gün önce bulunan cesedin, kentte 11 gündür haber alınamayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Ramazan Özkan'a (33) ait olması ihtimali üzerine bu yönde bir çalışma başlatıldı.

DNA örneğinin anne Sebiha Özkan ile eşleşmesi üzerine cesedin Özkan'a ait olduğu belirlendi.

Otopsi işleminin ardından Özkan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunda bekleyen aileye teslim edildi.

Cenazenin alınması sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Özkan'ı, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Özkan'ın cenazesinin Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Muratpaşa ilçesinde 11 gün önce kayıp olduğu bildirilen Ramazan Özkan için Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yapılan aramada kulaklık bulunmuş, AFAD ve AKUT ekipleri, drone destekli çalışma başlatmış, balık adamların da görev aldığı çalışmalarda sahil güvenlik ekipleri deniz dibini ve yüzeyini taramıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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