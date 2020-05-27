Antalya'da cuma namazı için "sosyal mesafe" tedbiri - İl Müftüsü Osman Artan Antalya'da cuma namazının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre kılınması için kapalı pazar yerleri, okul bahçeleri ve bazı camilerde çalışma yapılıyor.

Antalya'da cuma namazının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre kılınması için kapalı pazar yerleri, okul bahçeleri ve bazı camilerde çalışma yapılıyor.

Havanın sıcak olması nedeniyle kentte özellikle kapalı pazar yerleri, bazı okulların bahçeleri ve camilerin avlularında kılınacak cuma namazı için tedbirler alındı.

Müftülük ve belediye ekiplerince, kapalı pazar yeri ve okulların bahçelerinde kıble tespiti yapılarak, sosyal mesafe kuralına göre şeritler çekildi.

"Herkes seccadesini evinden getirecek"

İl Müftüsü Osman Artan, müftülükte düzenlediği basın toplantısında, camilerde yaklaşık 2,5 ay sonra tekrar ibadet edilebileceğini ancak bunun için sıkı tedbirler alındığını söyledi.

Kul hakkına girmemek için herkesin çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Artan, şunları kaydetti:

"Eğer hastaysak ve başkasına bulaştırırsak kul hakkına gireriz. İbadet ederken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Cuma namazında herkes mutlaka maskeli olacak ve seccadesini evinden getirecek. Vatandaşlarımız abdestini evinde ya da iş yerinde alacak. Cuma namazında camilerimiz kilitli olacak, kesinlikle klimalar açılmayacak. Büyük avlusu olan camilerimizde, belirlenen kapalı pazar yerleri ve okul bahçelerinde sosyal mesafeye göre namaz kılınacak. Bunun için kıble tespit çalışması yapılıyor. Cemaatin arasında 1,5 metre olacak şekilde şeritler çekilecek. Antalya sıcak olduğu için stadyumda kılamayacağız. "

"Cuma günü camiler kilitli olacak"

Artan, namaz kılınacak camilerin müftülüğün internet sayfası ve sosyal medyadan duyurulacağını ifade etti.

Cami kapılarında dilenciler için de gerekli tedbirler alınacağına değinen Artan, "Belediyeler yardımcı olursa cami girişlerinde ateş ölçümü olacak. Cuma günü camiler kilitli olacak ancak öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınabilecek. Önceden cuma namazları, vaazlar, okunan hutbeler, kılanan nafile namazları nedeniyle 1,5 saate yakın sürüyordu. Artık en fazla 20 dakika içinde vatandaşımız, namazını kılıp dağılacak." diye konuştu.

Kapalı pazar yerlerinde hazırlıkları sürdüren Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu da cuma namazı için kıble tespiti yaparak, imamın, cemaatin duracağı yeri, sosyal mesafe alanlarını belirlediklerini bildirdi.

Kaynak: AA