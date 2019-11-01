01.11.2019 01:49

Antalya'da çorapla kuyumcu soyan hırsız 3 kilo altınla yakalandı

İçinde çok sayıda plaka bulunan aracı terk edip, yoluna başka araçla devam etti

Silahın kabzasıyla kuyumcunun başına vurup 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar

ANTALYA - Antalya'da iki kişi kafasında ten çorapla kuyumcudan 700 bin liraya yakın ziynet eşyası çaldı ve iş yerini sahibini darp etti. Kaçan şüphelilerden E.B., kısa süre içerisinde üzerinde 3 kilo altınla yakalandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Hüsnükarakaş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah iş yerini açan kuyumcu Feyzi Bulce, bir süre sonra içeriye kafasında ten çorapla gelen 2 kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre şüphelilerden birisi elindeki silahı göstererek Bulce'ye sesini çıkarmamasını söyledi, ardından silahın kabzasını kafasına vurarak Bulce'yi bayılttı. 700 bin liraya yakın ziynet eşyasını alan şüphelilerin dükkandan kaçacağı sırada kendine gelen Bulce, şahıslardan birini ayağından yakaladı. Diğer şüpheli ziynet eşyalarıyla birlikte otomobile binip kaçtı. Bulce'nin dükkanındaki sesleri duyan çevre esnafı da kuyumcu dükkanına gelerek şüphelilerden M.A.'yı yakaladı. Öte yandan, Bulce'nin yüzünde ve boyun kısmında yara izlerinin olduğu görüldü.

Kaçan otomobil ara sokakta terk edilmiş olarak bulundu

İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yakalanan M.A.'yı gözaltına alırken, kaçan diğer şüpheli için çevrede araştırma başlattı. Verilen eşkal üzerinde çalışma yapan polis, diğer şüphelinin kullandığı aracı kuyumcu dükkanına 150 metre uzaklıktaki bir ara sokakta terk edilmiş olarak buldu. Polis, aracın içerisinde yaptığı incelemede çok sayıda farklı plakalar ele geçirdi.

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra E.B. isimli diğer şüpheli, terk ettiği aracı bırakıp başka araçla evine gitmeye çalıştığı esnada üzerinde 3 kilo altınla yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA