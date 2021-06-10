Antalya'da çocuğun, kütüphaneye kaplumbağasıyla gelmesi gülümsetti

Kepez Belediyesi'nin hizmete açtığı Cemil Meriç Kütüphanesi'ne bir çocuğun, kitap okumaya kaplumbağasıyla gelmesi ilgi çekti.

Kepez Belediyesi'nin hizmete açtığı Cemil Meriç Kütüphanesi'ne bir çocuğun, kitap okumaya kaplumbağasıyla gelmesi ilgi çekti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesinin eski Dokuma Fabrikası'na enerji sağlayan trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü "Cemil Meriç Kütüphanesi" kitapseverleri ağırlıyor.

İlçe Başkanı Hakan Tütüncü'nün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere armağan ettiği kütüphanede 100 bin kitap yer alıyor.

Gençlerin de ilgi gösterdiği kütüphanede güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir çocuğun kitap okumak için kütüphaneye kaplumbağasıyla gelmesi yer alıyor.

Avuçlarının içindeki kaplumbağasını önce yere bırakan çocuğun, sonrasında yerinde durmayan kaplumbağayı kitap okuyacağı masaya çıkarması gülümsetti.

Çocuğun kaplumbağayı kütüphanede bırakarak ayrılması üzerine de hayvanın kütüphanenin içinde gezdiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız