Antalya'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde polis ve jandarma ekipleri "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Belek Mahallesi ve ilçedeki bazı noktalarda sürücülere trafik kurallarına uyulmasıyla ilgili uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamaya Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutan Teğmen Mehmet Karabulut ve trafik ekipleri katıldı.

Katılımcılar ve trafik ekipleri, araç sürücülerine broşür dağıtıp, emniyet kemerinin önemiyle ilgili bilgi verdi.

Emniyet kemeri denetiminin de yapıldığı uygulamada, sürücülere emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 60 oranında azalttığı söylendi.

Uygulama kapsamında, Kemer ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Kuzdere Mahallesi Hacı Mehmet Saygın İlkokulunda animasyon gösterisi eşliğinde çocuklara emniyet kemerinin önemi anlattı.

Emniyet kemerinin önemiyle ilgili ilçedeki 255 öğrenciye eğitim verildi.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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