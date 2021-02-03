Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin beyninden 17 milimetre tümör çıkarıldı
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Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin beyninden 17 milimetre tümör çıkarıldı

03.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:39

Antalya'nın Alanya ilçesinde, baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran 49 yaşındaki Mehmet Akar'ın beyninde tespit edilen 17 milimetre tümör ameliyatla alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran 49 yaşındaki Mehmet Akar'ın beyninde tespit edilen 17 milimetre tümör ameliyatla alındı.

Alaattin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gece vardiyasında müdür olarak çalışan Akar, baş dönmesi, dengesizlik ve yürümede güçlük şikayetleri üzerine çalıştığı kuruma başvurdu.

Beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Mehmet Seçer tarafından muayene edilen Akar'ın, tetkik ve radyolojik incelemeleriyle beyninde tümör belirlendi.

Beynin riskli bölgesindeki tümör Seçer ve beraberindeki ekip tarafından yaklaşık 4 saat süren operasyonla alındı. Operasyonu gerçekleştiren Seçer, yaptığı açıklamada, radyolojik incelemelerle hastanın beyninde büyük bir kitle tespit ettiklerini belirtti.

Kitlenin tamamen temizlendiğini vurgulayan Seçer, şunları kaydetti:

"Kolloid kist denilen bu kitleler, iyi huylu lezyonlardır. Ancak yerleşim yeri itibarıyla cerrahi durumlara ve ek patolojilere neden olabiliyor. Beyin omurilik suyunun dolaşımını engelleyerek beyinde su toplamasına yol açabilmektedir. Hastalarda baş ağrısı, görme bozukluğu, yürüme bozukluğu hatta ani ölümlerle de sonuçlanabiliyor. Birkaç gün içinde taburcu işlemleri gerçekleştirilecek."

Hasta Mehmet Akar ise yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek doktorlara teşekkür etti.

Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin beyninden 17 milimetre tümör çıkarıldı
Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin beyninden 17 milimetre tümör çıkarıldı
Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin beyninden 17 milimetre tümör çıkarıldı
Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin beyninden 17 milimetre tümör çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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