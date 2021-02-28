Antalya'da baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen engelli öldü
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Antalya'da baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen engelli öldü

28.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:33
Antalya'da baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen engelli öldü

Antalya'da darbedilerek ağır yaralanan engelli, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya'da darbedilerek ağır yaralanan engelli, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kepez ilçesinde 19 Şubat'ta çıkan kavgada baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen yüzde 90 engelli Mümün Kara (58), tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kara'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde 19 Şubat'ta çıkan kavgada N.Y. ve oğlu A.Y. tarafından darbedildiği ileri sürülen Mümün Kara hastaneye kaldırılmıştı. Gözaltına alınan N.Y. tutuklanmış, A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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