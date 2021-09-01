Antalya'da ATV'lerle sahile giren iki kişi caretta caretta yavrularını ezdi, gönüllü turisti yaraladı
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Antalya'da ATV'lerle sahile giren iki kişi caretta caretta yavrularını ezdi, gönüllü turisti yaraladı

Antalya'da ATV'lerle sahile giren iki kişi caretta caretta yavrularını ezdi, gönüllü turisti yaraladı
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasak olmasına rağmen, ATV araçlarıyla sahile giren iki kişi, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yuvalarını ezdi, kendilerini durdurmak isteyen gönüllü turisti bacağından yaralayıp kaçtı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasak olmasına rağmen, ATV araçlarıyla sahile giren iki kişi, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yuvalarını ezdi, kendilerini durdurmak isteyen gönüllü turisti bacağından yaralayıp kaçtı.

Sorgun Mahallesi Mendirek mevkisindeki sahile, dün gece ATV türü araçlarıyla gelen iki kişi caretta caretta yuvalama sahasına girdi.

Bölgedeki yuvaları koruyan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ile gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip ATV'deki bu kişileri durdurmak istedi.

Uyarıları dikkate almayan şüphelilerden biri, aracıyla çarptığı Feuchtinger'in bacağından yaralanmasına neden oldu.

Feuchtinger, çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

16 yavrunun öldüğü belirlendi

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yavru çıkışlarını takip etmek için sahile gittiklerinde ATV'lerle iki kişinin sahilde dolaştığını gördüklerini söyledi.

Hemen duruma müdahale ettiklerini belirten Akyol, "Birinci yuvanın üstünden geçtiler, yavrular zarar gördü. Sonra direk Mendirek bölgesine gittiler ve orada yavruların üzerinden geçtiler. 'Dur' ihtarı yaptık. 'Buraya giriş yasak' dedik. Ancak cevap bile vermediler. Sabah sahilde yaptığımız incelemede 16 ölü caretta caretta yavrusu bulduk." diye konuştu.

Akyol, şüphelilerin yakalanması için jandarmaya şikayette bulunduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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ATV'lerle caretta caretta yavrularını ezip, gönüllüyü de yaraladılar
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Antalya'da ATV'lerle sahile giren iki kişi caretta caretta yavrularını ezdi, gönüllü turisti yaraladı - Haberler
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