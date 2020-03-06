Antalya'da aranan 110 şüpheli yakalandı
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Antalya'da aranan 110 şüpheli yakalandı

Antalya'da mahkemece haklarında yakalama kararı bulunan 110 şüpheli yakalandı.

06.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:01
Antalya'da aranan 110 şüpheli yakalandı

'da mahkemece haklarında yakalama kararı bulunan 110 şüpheli yakalandı.


İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 75 ekip, 160 polisin katılımıyla yapılan çalışmada 166 şahsın sorgulaması yapıldı. Mahkemelerce hakkında yakalama kararı bulunan 110 şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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