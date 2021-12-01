Antalya'da aralıkta deniz keyfi - Haberler
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Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel
Antalya'da aralıkta deniz keyfi

ANTALYA'nın Konyaaltı sahiline gelenler, aralık ayında su sıcaklığı 21 derece olan denize girip, kıyıda yürüyüş yaptı.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı sahiline gelenler, aralık ayında su sıcaklığı 21 derece olan denize girip, kıyıda yürüyüş yaptı.

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olduğu turizm kenti Antalya'da, aralıkta deniz keyfi yapıldı. Konyaaltı sahiline gelen Rus ve İranlı turistler ile Antalyalılar, denize girip, kıyıda yürüyüş yaptı. Sahilde renkli görüntüler ortaya çıktı.


Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

Antalya'da aralıkta deniz keyfi

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