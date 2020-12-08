Aralık ayında deniz keyfi
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Aralık ayında deniz keyfi

08.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:20

Deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya'da tatilciler, aralıkta denize girmenin keyfini yaşadı.

Deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya'da tatilciler, aralıkta denize girmenin keyfini yaşadı.

Bölgede aralıklarla etkili olan sağanak, yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 22 derece kaydedildiği kentte, turistler denizin keyfini çıkardı.

Sahillere giden yerli ve yabancı turistler, dalgaların görsel şölen oluşturduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden denize girdi. Bazı tatilciler de dalgaların arasında müzik dinledi, çocuklarıyla eğlendi, bazıları ise sezlonglarda güneşlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar da kısıtlamanın olmadığı saatlerde sahilde yürüyüş yaptı.

Deniz kenarına kamp sandalyelerini kuran bazı tatilciler termoslarla getirdikleri kahve ve çayı plajda içti.

Ankara'dan eşiyle tatil için gelen Ahmet Fırat, AA muhabirine, denize girmek için sahile geldiklerini ancak dalgalar yüksek olunca seyretmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Denize girenleri izlediklerini belirten Fırat, "Dalgaların sesini duymak beyaz köpükleri seyretmek gerçekten huzur veriyor. Yeşil, mavi renkler ve güneş var. Yüksek kesimlerde kar, burada deniz var. İnşallah mutlu şekilde döneceğiz. Özellikle Antalya'nın bu mevsimini seviyorum. Çok sıcak olmuyor." diye konuştu.

Aralık ayında deniz keyfi
Aralık ayında deniz keyfi
Aralık ayında deniz keyfi
Aralık ayında deniz keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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