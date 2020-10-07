Antalya'da annesinin terkettiği bebek babasına teslim edildi

Antalya'da bir apartmanın bahçesinde terkedilen 3 aylık erkek bebeğin ailesine ulaşıldı.

Antalya'da bir apartmanın bahçesinde terkedilen 3 aylık erkek bebeğin ailesine ulaşıldı. Bebeğin terkedildiğini öğrenen baba anneden şikayetçi olurken, bebek savcılık tarafından babaya verildi.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 904. Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde Selma Meydan tarafından 3 aylık erkek bir bebek bulundu. Aileye ulaşamayan Meydan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bebek arabası ve eşyalarıyla birlikte terkedilen 3 aylık bebek, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bebeğin isminin B.E.A olduğunu belirledi. Kısa sürede 33 yaşındaki baba M.A'ya ulaşan ekipler, babayı emniyete çağırdı. Oğlunun annesi ile olduğunu söyleyen baba M.A, terkedildiğinden bilgisinin olmadığını belirtti. M.A., Kazak vatandaşı eşi M.G.'den (31) şikayetçi olurken, bebek tedavisinin ardından savcılık tarafından baba M.A'ya teslim edildi.

(İsa Akar - Gazi Taş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR