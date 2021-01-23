Son dakika haber... Alman uyruklu kişi evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Alman uyruklu kişi evinde ölü bulundu

23.01.2021 23:01 | Son Güncelleme: 23.01.2021 23:34

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da Alman uyruklu kişi, iş yeri olarak da kullandığı evinde ölü bulundu.

Antalya'da Alman uyruklu kişi, iş yeri olarak da kullandığı evinde ölü bulundu.

Kızılsaray Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Doğruer Özkaya İş Merkezinin birinci katında çağrı merkezi olarak da kullandığı evde yaşayan Alman uyruklu Andrias Moussa'dan (52) haber alamayan yakınları yetkililerden yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekibi, önlem aldı. Çilingir yardımıyla girilen evde Moussa yatağında ölü olarak bulundu. Yapılan incelemenin ardından Moussa'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Komşusu Mehmet Özhan Gürler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moussa'yı 1,5 yıldır tanıdığını, geçen sene yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendiğini söyledi.

İş yerlerinin karşılıklı olduğunu belirten Gürler, "Üvey oğlu beni aradı, babasına ulaşamadığını söyledi. Ben de kapıya vurdum, açan olmadı. Yangın merdiveninden çıktım, penceresi açıktı. Korkuluk demirlerinin arasından baktım, yatağında hareketsiz yatıyordu. Polisi aradım." diye konuştu.

Son dakika haber... Alman uyruklu kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Alman uyruklu kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Alman uyruklu kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Alman uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Alman uyruklu kişi evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 23:34:14. #1.14#
title