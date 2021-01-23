Son dakika haber... Alman uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da Alman uyruklu kişi, iş yeri olarak da kullandığı evinde ölü bulundu.

Antalya'da Alman uyruklu kişi, iş yeri olarak da kullandığı evinde ölü bulundu.

Kızılsaray Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Doğruer Özkaya İş Merkezinin birinci katında çağrı merkezi olarak da kullandığı evde yaşayan Alman uyruklu Andrias Moussa'dan (52) haber alamayan yakınları yetkililerden yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekibi, önlem aldı. Çilingir yardımıyla girilen evde Moussa yatağında ölü olarak bulundu. Yapılan incelemenin ardından Moussa'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Komşusu Mehmet Özhan Gürler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moussa'yı 1,5 yıldır tanıdığını, geçen sene yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendiğini söyledi.

İş yerlerinin karşılıklı olduğunu belirten Gürler, "Üvey oğlu beni aradı, babasına ulaşamadığını söyledi. Ben de kapıya vurdum, açan olmadı. Yangın merdiveninden çıktım, penceresi açıktı. Korkuluk demirlerinin arasından baktım, yatağında hareketsiz yatıyordu. Polisi aradım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız