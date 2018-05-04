Antalya'da AK Parti'nin İlçe Kadın Kolları Başkanları Toplandı

AK Parti'nin Antalya'daki 19 ilçe kadın kolları başkanı, 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, kadın kolları teşkilatlarının 24 Haziran seçim çalışmaları değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, kadınların 24 Haziran'da yine büyük işler başaracağını belirtti.

Özçay, şunları kaydetti:

"5. Olağan İl Kadın Kolları kongremizin ardından 19 ilçe kadın kolları başkanlarımızla ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantı ayrıca 24 Haziran seçimleri öncesi kadın kolları teşkilatlarımızın yol haritasını belirleyecek. Çalışmalarımızı değerlendireceğiz. AK kadınlar Antalya'da seçim olsun olmasın, her zaman sahada yer alarak partimizin başarısında önemli bir yere sahiptir. Önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde de kongrelerimizle birlikte yenilenen, tazelenen ve gücüne güç katan kadın kolları teşkilatlarımıza büyük bir iş düşmektedir. Yeni yönetim sisteminin ülkemize kazandıracağı güçlü yönetim şeklini yine kapı kapı dolaşarak, hemşehrilerimizin ayağına giderek anlatacak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileteceğiz."

Kadın kolları teşkilatlarının seçim kampanyası süresince Antalya'ya kazandırılan hükümet ve yerel yatırımları da anlatacağına işaret eden Özçay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin kangreni haline gelen yönetim sistemini, koalisyonları, demokrasiye ve özgürlüklere vurulan kelepçeleri, kısacası kadınlar olarak eski Türkiye'yi anlatacağımız bu seçim kampanyasında, yatırımlarımızı da en iyi şekilde anlatacağız. Dünyanın en büyük projelerini ülke genelinde bir bir hayata geçirirken dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Antalyamıza kazandırılan yatırımları da en iyi şekilde hemşehrilerimize anlatmaya devam edeceğiz. Kadınlarımıza yönelik teşkilat içi eğitimlerimiz de devam edecek. Büyükşehir Belediyemizin ve hükümetimizin yatırımlarını yakından takip edecek ve sahada anlatacağız."

Toplantıya, il kadın kolları yürütme kurulu üyeleri de katıldı.